Non solo l'Inter (che ha giocato nel lunch match col Cagliari) e non solo la Juventus, impegnata adesso contro il Genoa. Ci sono altre 4 partite che si giocano in questa trentesima domenica di Serie A 2020-2021. Alle 15 la Lazio fa visita al Verona, mentre il Napoli, sconfitta mercoledì dalla Juve nello "spareggio Champions" è a Marassi contro la Sampdoria. Alle 18 è il turno della Roma contro il Bologna. Alle 20.45 l'Atalanta sul campo della Fiorentina.

