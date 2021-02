Non solo Coppa Italia e Champions League. L'di Gian Pierofresca di qualificazione alla finale di coppa nazionale e in vista degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, torna in campo ogginel match della Sardegna Arena contro ildi Eusebiovalido perI bergamaschi, finora perfetti nelle altre competizioni, hanno invece lasciato a desiderare in campionato: solo una vittoria nelle ultime cinque, con tre pari e un ko, che li ha fatti precipitare al settimo posto in campionato, a meno tre dalla Champions e a meno dodici dal primo posto. Servono tre punti per risalire, contro un avversario in piena crisi, a secco da tredici partite (8 ko e 5 pari) e al terzultimo posto della classifica, a meno due dalla salvezza. Sfida nella sfida quella tra Muriel, Zapata e Joao Pedro.