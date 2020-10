Dopo il ko nel derby e il passo falso in Champions League contro il Borussia Monchengladbachtorna in campo per la quinta giornata di Serie A e affronterà al Marassi di Genova a partire dalle 18 ilin una sfida che non può fallire. Sono infatti già 5 i punti di distacco dei nerazzurri dal vertice della classifica guidata dal Milan. Non può sbagliare neanche il Genoa di Maran che dopo l'emergenza Covid ha recuperato gran parte della propria rosa e che, in caso di vittoria, aggancerebbe con una gara in meno proprio l'Inter a quota 7 punti.