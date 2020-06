Dopo i recuperi di ieri torna nuovamente in campo la Serie A. Prima della Juve (che gioca alle 21.45 al Dall'Ara di Bologna) la 27a giornata di Serie A si apre con Milan e Fiorentina. I rossoneri sfidano il Lecce al Via del Mare mentre i viola sono impegnati in casa contro il Brescia. Seguile in diretta qui su Ilbianconero.com