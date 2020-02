La Roma cade in casa contro il Bologna nella gara di apertura della 23esima giornata di Serie A. Oggi il campionato riparte: al Franchi c'è la Fiorentina che ospita l'Atalanta, in una sfida che si è accesa negli ultimi anni, tra polemiche e post partita incandescenti. La Viola arriva dal ko contro la Juventus a cui hanno fatto seguito dure parole, commenti e scontri. Commisso contro Nedved, poi gli arbitri, ma oggi si torna in campo. La Fiorentina di Iachini, prima della Juve, arrivava da quattro partite senza ko ma l'Atalanta insegue la Champions League.



Alle 18 Torino-Samp, chiude il sabato la Juventus.