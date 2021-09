Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A torna in campo per la terza giornata di campionato: apre la sfida delle 15 tra Empoli e Venezia, con la squadra di Andreazzoli che arriva da una vittoria storica a sorpresa contro la Juventus grazie a un gol di Mancuso. Al Castellani c'è il Venezia, ancora fermo a 0 punti con due ko nelle prime due giornate.



Empoli-Venezia, le formazioni ufficiali:



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All.: Andreazzoli.



VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Vacca, Busio, Fiordilino; Aramu, Henry, Johnsen. All.: Zanetti.