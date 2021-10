La domenica di Serie A si è aperta con la vittoria del Cagliari, per 3 a 1 contro la Sampdoria, primo successo per la squadra sarda in questo campionato (all'ultimo posto in classifica ora c'è la Salernitana, che in queste ore sta esonerando Castori). La giornata poi è proseguita nel pomeriggio con la netta vittoria per 4-1 dell'Atalanta a Empoli, nel segno soprattutto di Josip Ilicic. Mentre a Marassi Ballardini potrebbe aver salvato la sua panchina grazie alla rimonta da 0-2 a 2-2 di Genoa-Sassuolo. Infine, 1-1 in Friuli tra Udinese e Bologna, con forti dubbi arbitrali sul pari bianconero nel finale.

A proposito di colori bianconeri, stasera seguite insieme a noi Juventus-Roma! Prima, però, il menu del campionato prevede alle 18 Napoli-Torino.