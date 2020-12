Dopo la vittoria del Sassuolo ieri sera per 1-0 contro il Benevento, prosegue l'undicesima giornata di Serie A continua oggi con Crotone-Spezia alle 15 e con Torino-Udinese alle 18. Poi in serata Lazio-Verona. Prima la sfida tra due neopromosse in cerca di punti salvezza, poi i granata che ospitano l'Udinese dopo il ko contro la Juventus. In serata, infine, la Lazio in casa contro l'Hellas Verona, entrambe vogliono punti e continuità.