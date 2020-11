Stasera all'Allianz Stadium si gioca Juventus-Cagliari, ma la Serie A riparte dopo la pausa nazionali con altre due partite in questo sabato. L'8^ giornata di campionato infatti mette di fronte alle 15 Crotone e Lazio, in una partita che viene dopo i veleni legati al "caos tamponi" in casa biancoceleste, e condizionata dagli acquazzoni abbattutisi sulla città calabrese. Alle 18 invece va in scena l'Atalanta, che sta stentando rispetto a certe attese in questo inizio stagione: la Dea è impegnata a Cesena contro l'ottima neopromossa Spezia.

Qui gli aggiornamenti in tempo reale sull'andamento di questi due match