LE FORMAZIONI UFFICIALI

Prosegue il secondo turno di, con i due anticipi del sabato pomeriggio. Torna in campo ladi, alla prima stagionale, opposta al nuovodi Eusebioo. Fischio d'inizio alle ore 18 alla Sardegna Arena in una giornata che vedrà l'esordio di Diegoin maglia rossoblù, mentre i biancocelesti rinunciano al colpo Muriqi, fermo ai box perché positivo al coronavirus.Sempre alle 18 ladi, reduce dalla netta sconfitta contro la Juve, ospita a Marassi ildi Filippo, protagonista assoluto nell'ultimo campionato in Serie B. Per i campani tridente formato da Sau,torna titolare per i doriani.(4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewiicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.: (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.(4-3-3): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.(4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Moncini.