Dopo la pesantissima eliminazione dalla Champions e dall'Europa Leagueè tornata in campo per provare a sanare le proprie ferite e quelle con l'ambiente facendo visita alalla Sardegna Arena nel lunch match domenicale delle 12.30Alla fine? 1-3 per i nerazzurri: dopo il vantaggio di Sottil e le parate di Cragno, la rimonta interista è stata firmata da Barella, D'Ambrosio e Lukaku.