Si apre una domenica di calcio in Serie A, che culminerà stasera con la partita della Juventus contro il Verona. Ma prima, seguiamo insieme le altre gare in programma. La sfida dell'ora di pranzo ha visto una pioggia di gol tra Cagliari e Crotone: addirittura 3-2 solo nel primo tempo, nella ripresa Cigarini ha lasciato in dieci gli ospiti e la squadra di Di Francesco ha arrotondato nel finale sul 4-2. Alle 15 sarà la volta di Parma-Spezia e Benevento-Napoli. Alle 18 invece la Fiorentina, ex squadra di Chiesa, ospiterà l'Udinese.

In attesa di godervi tutti gli aggiornamenti in diretta su Juve-Verona qui su Ilbianconero.com date qua un'occhiata alle altre partite di campionato: