Domenica di campionato rovente per la Juventus, che osserva i risultati delle altre squadre di alta classifica per misurare i sogni scudetto. L'inizio a ora di pranzo è "soft" con la partita tra il Bologna e la Sampdoria. Poi alle 15 vanno in scena le rivali della Juve: l'Inter è impegnata sul campo del Torino, mentre la Roma fa visita al Parma. Non sarà semplice per Inter e Roma, contro due formazioni in cerca di punti salvezza. Ma del resto, nemmeno per i bianconeri sarà facilissimo, alle 18, affrontare un Cagliari nella stessa situazione di Torino e Parma...

Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale: