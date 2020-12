La Serie A prosegue con le grandi sfide delle 15. Dopo la vittoria in rimontaper 3-1 contro il Cagliari, spazio al terzetto che insegue i vertici della classifica. La squadra di Gattuso ospita allo Stadio Maradona la, in cerca dei tre punti dopo tre sconfitte in quattro giornate. Giallorossi, invece, impegnati al Dall’Ara contro il, mentre l’Atalanta sfida unavicina alla zona retrocessione.