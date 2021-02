In un'apoteosi del "calcio spezzatino", già metà della 21^ giornata di Serie A è andata in archivio, con le vittorie di Inter e Juventus e le sconfitte di Roma e Napoli, ma non solo...A partire da Benevento-Sampdoria, sfida tra formazioni che stanno conducendo in porto una salvezza tranquilla. Alle 15 Udinese-Verona e soprattutto Milan-Crotone:. Alle 18 Parma-Bologna, chiude il programma alle 20.45 Lazio-Cagliari.