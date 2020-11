Prosegue la 9^ giornata di Serie A! Dopo Sassuolo-Inter e Benevento-Juventus, al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena l'anticipo serale tra Atalanta e Verona. Il maestro Gasperini contro l'allievo Juric. Due squadre che amano giocare e sorprendere. E stazionare costantemente nella parte sinistra della classifica: la Dea è a quota 14 punti, gli scaligeri seguono due punti più in basso. I nerazzurri provengono dall'esaltante vittoria ad Anfield contro il Liverpool in Champions League, nella quale si è sbloccato Josip Ilicic. Ma entrambe le squadre non vincono da due partite in campionato.