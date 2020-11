Il pareggio tra Lazio e Juventus è duro da digerire per i tifosi bianconeri, soprattutto per come è maturato. Ma a stretto giro di posta, ecco come distrarsi: i risultati delle altre partite di Serie A, le ultime della 7^ giornata prima di ridarsi appuntamento fra due settimane dopo la pausa-nazionali. Alle 15 Atalanta-Inter termina 1-1, Genoa-Roma vede i giallorossi imporsi per 1-3 e Torino-Crotone si chiude sullo 0-0.



Alle 18 Bologna-Napoli. Chiude il programma alle 20.45 a San Siro la capolista Milan, che riceve un sempre roccioso Verona.

Qui di seguito gli aggiornamenti completi su tutti i match!