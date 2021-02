Mandato in archivio il derby tra Milan e Inter, la 23^ giornata di Serie A continua a riservare grandi partite. Non ha la stessa tradizione a livello di storia e blasone,, un quarto posto che ha tantissime pretendenti. E due squadre che provengono entrambe da una vittoria per 1-0 nell'ultimo turno di campionato: la Dea ha sconfitto il Cagliari, gli uomini di Gattuso nientemeno che la Juventus.FORMAZIONI UFFICIALIATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. All. GasperiniNAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Zielinski, Elmas, Politano; Osimhen. All. Gattuso​