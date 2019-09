Dopo i tre anticipi del sabato, che hanno legittimato nell'ordine Inter, Juventus e Atalanta tra le prime forze di questa Serie A, prosegue il campionato con le sei sfide in programma per domenica, prima di Parma-Torino di domani. Apre il Napoli, che alle 12.30 cerca il riscatto contro il Brescia, mentre alle 15 in campo la Lazio, in casa contro il Genoa, la Roma, in casa del Lecce, e Udinese-Bologna. Alle 18 c'è Cagliari-Verona, mentre alle 20.45 chiude il Milan, che deve fare risultato in casa contro la Fiorentina.



