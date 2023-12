Serie A, la classifica aggiornata

si ferma a Genova, dove contro il Grifone ottiene un pareggio 1-1, ma la partita è segnata da diverse polemiche arbitrali . Nonostante ciò, sul campo rimangono il risultato e il punto in classifica che porta i nerazzurri a quota 45. La, invece, è ferma a 40 punti, ma con la speranza e l'obiettivo di ridurre il divario a soli -2 vincendo contro la Roma domani sera. La corsa allo scudetto si presenta apertissima, con entrambe le squadre determinate a lottare fino alla fine per conquistare il titolo.Inter 45*Juventus 40Milan 33Fiorentina 33*Bologna 31Roma 28Napoli 28*Lazio 27*Atalanta 26Torino 24*Monza 21*Lecce 20Genoa 20*Frosinone 19Sassuolo 16Udinese 14Hellas Verona 14Cagliari 13Empoli 12Salernitana 9*Una partita in più