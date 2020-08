La Serie A chiude il sipario e va in vacanza. Stasera si è conclusa l'ultima giornata iniziata con le partite di ieri e la sconfitta della Juventus contro la Roma. L'ultimo verdetto è arrivato pochi minuti fa: il Lecce è retrocesso in Serie B dopo la sconfitta per 3-4 contro il Parma e la conseguente vittoria del Genoa per 3-0 contro il Verona che vuol dire salvezza per la squadra di Nicola. Protagonista della gara anche El Cuti Romero, difensore di proprietà della Juventus: il difensore prima ha segnato, a fine primo tempo, poi si è fatto espellere per doppio giallo a mezz'ora dalla fine.