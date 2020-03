Giornata amara per gli appassionati di calcio, o almeno per metà di loro. Infatti, se il Coronavirus ha bloccato cinque gare del massimo campionato italiano, compresa Juventus-Inter, ce ne sono altre cinque che giocheranno. Così, ieri è toccato alla Lazio, che ha superato il Bologna e si è posizionata momentaneamente in vetta alla classifica, ma anche a Napoli e Torino, con la squadra di Gattuso che ha fatto registrare il suo terzo successo consecutivo. Alle 15.00, così, scendono in campo Lecce e Atalanta, mentre alle 18.00 toccherà a Cagliari e Roma archiviare la domenica: non la giornata, però, perché domani a Genova ci sarà Sampdoria-Verona.