Intervenuto ai canali ufficiali del Milan, la stella rossonera Rafa Leao ha parlato anche della lotta scudetto, lanciando la sfida alle antagoniste.'Non sarà facile. Ci sono tante squadre che possono vincere. Ci sono tante partite, non bisogna perdere punti, ma non sarà semplice. “E’ stato un anno importante per me. Ho fatto vedere cosa posso fare. Quest’anno però dobbiamo vincere un trofeo. Dobbiamo lavorare e fare una stagione da grande squadra'.