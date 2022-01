La zona Champions adesso è a un passo, ma c'è un'altra speciale classifica in cui la Juventus è chiamata a rimontare lo svantaggio dalle squadre top. La curiosità statistica arriva da Calcio.com su elaborazione dei dati forniti da Kama.oewSport: qui i bianconeri risultano solo undicesimi per numero di recuperi palla veloci nella metà campo avversaria (il cosiddetto "indice di riaggressione alta") dopo averla persa. La media di palloni immediatamente recuperati in zona offensiva (entro 5 secondi o 3 passaggi avversari) è di 3,3 a partita, nettamente indietro rispetto a Milan (4,5) e Inter (4,4) che occupano i primi due posti in classifica. Terzo posto a sorpresa per lo Spezia (3,91), con l'Atalanta quarta a 3,81, ma a rimanere indietro sono anche Roma, Lazio e Napoli, tutte con un indice leggermente inferiore a quello della Juve. A livello europeo spiccano invece le prestazioni delle squadre di Premier League: Liverpool, Chelsea e Manchester City si piazzano tra 4,4 e 5,4 palle subito recuperate nella metà campo avversaria. A livello assoluto invece, il Bayern Monaco è primo a 5,84, mentre il Psg (3,3) si piazza solo al tredicesimo posto nella Ligue 1.