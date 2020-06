Secondo quanto riportato da La Stampa, l'ipotesi di disputare i playoff e playout è stta bocciata: resta 'in campo' però l'algoritmo. Gabriele Gravina ha infatti difeso la necessità di applicare un correttivo matematico nel caso in cui dovesse esserci lo stop definitivo del campionato. Una semplice media-punti con un fermo totale della competizione. Dunque, un aut aut che le società hanno preso di petto, evitando di allungare la stagione con un mini torneo finale, abbracciando la possibilità algoritmo. Nel caso in cui si dovesse davvero arrivare a questa possibilità, a quel punto non si assegnerebbe lo scudetto.