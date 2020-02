Tifosi a casa, una buona parte, squadre in campo. Il campionato continua, nonostante l’emergenza coronavirus, ma ben quattro saranno le partite di questo fine settimana in Serie A che si disputeranno a porte chiuse, senza pubblico. Udinese – Bologna è la prima delle quattro, in campo sabato alle 18. Bianconeri senza il calore dei propri tifosi, si legge in una nota, e viola leggermente favoriti sulla lavagna che banca il 2 a 2,45, l’X a 3,30 e l’1 a 3,05. Non popolari le doppie chance con l’1X a 1,58, l’X2 a 1,40 e l’12 a 1,35. Differenti gli esiti al termine del primo tempo con l’1 a 2,60, il 2 a 3,05 e l’X a 2,05. Più a senso unico Lazio – Bologna in campo alle 15 con l’1 basso a 1,55, che triplica a 4,50 per l’X e con il 2 a 6,00. Offerto a 4,40, invece, l’under 1,5, a 1,18 l’over 1,5, a 2,25 l’under 2,5, a 1,55 l’over 2,5, a 1,50 l’under 3,5, a 2,40 l’over 3,5, a 1,20 l’under 4,5, a 4,10 l’over 4,5, a 1,07 l’under 5,5, a 7,00 l’over 5,5. In serata, alle 20:45, il Napoli ospita al San Paolo un Torino che non sa più far punti e ora si trova a ridosso della zona calda della bassa classifica. A 1,50 è suggerito l’1, distante dall’X a 4,60 e ancor di più dal 2 a 6,75. Non solo, a 2,45 il sì del multigoal da 1 a 2, a 2,07 il sì del multigoal da 2 a 3, a 2,40 il sì del multigoal da 3 a 4, a 3,50 il sì del multigoal da 4 a 5, a 6,50 il sì del multigoal da 5 a 6, a 17,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7.