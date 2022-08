IlFootball Observatory ha diramato le sue previsioni per la stagione 2022/23. Pronostici realizzati sulla base di un modello statistico che include le prestazioni delle squadre nelle due stagioni precedenti, l’esperienza dei calciatori attuali e le spese sul mercato da parte dei club. E che forniscono classifiche chiare. Nei Top 5 campionati, si vedono diverse riconferme: in Premier League scudetto per il Manchester City, seguito dal Liverpool, con Chelsea e Tottenham in Champions, mentre nella Liga c'è la riconferma del Real Madrid, con il Barcellona terzo e l’Atletico Madrid secondo. Conferme anche per il Bayern Monaco e trionfo inevitabile per il PSG.