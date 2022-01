Archiviata - seppure con diversi asterischi - la 20a giornata di Serie A, domenica 9 gennaio si torna in campo. Ma nemmeno la 21a giornata è destinata a disputarsi nella sua interezza: dopo i provvedimenti delle ASL che hanno bloccato quattro partite ieri, anche domenica non si giocheranno almeno tre partite: si tratta - come riportato da Sky Sport - di Torino-Fiorentina, Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta. Resta in dubbio il match Verona-Salernitana, in programma domenica sera alle 20.45.



Ecco il programma completo:

Venezia-Milan, ore 12:30

Empoli-Sassuolo, ore 12:30

Torino-Fiorentina, ore 14:30 (non verrà giocata)

Cagliari-Bologna, ore 14:30 (non verrà giocata)

Napoli-Sampdoria, ore 16:30

Udinese-Atalanta, ore 16:30 (non verrà giocata)

Roma-Juventus, ore 18:30

Genoa-Spezia, ore 18:30

Inter-Lazio, ore 20:45

Verona-Salernitana, ore 20:45