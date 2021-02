La notizia di oggi della scomparsa a 71 anni di Mauro Bellugi - ex calciatore degli anni '70 di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese - ha scosso il mondo del calcio. La Figc ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare in programma nel weekend, queste le parole di Gravina: "È un grande dolore per il calcio italiano. Mauro è stato un protagonista importante della nostra storia comune. Oltre alle capacità in campo, ne ho apprezzato le qualità umane e la sua straordinaria forza d’animo, soprattutto in questo periodo di sofferenza".