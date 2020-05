Un contagiato provocherebbe lo stop di tutta la squadra. Secondo quanto riporta l'Ansa, tra le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico alla Figc per la variazione del protocollo ci sarebbe l'obbligo di quarantena per tutta la squadra nel caso in cui un calciatore risulti positivo al coronavirus. Questa una delle indicazioni in vista di una possibile ripresa del campionato, per la quale i vertici del calcio italiano stanno discutendo da giorni con continui contatti.