Tra pochi minuti Verona e Lazio scenderanno in campo in quello che sarà il secondo turno del girone di ritorno della Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Lasagna. All. Marco ZaffaroniLazio (4-3-3): Provedel; Hyasj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Pedro. All. Maurizio Sarri.