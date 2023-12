Tra pochi istanti Torino e Empoli sono pronte a scendere in campo per affrontarsi nell'anticipo del sabato sera, in quella che sarà la 16° giornata del campionato di Serie A. Ecco di seguito quelle che sono le formazioni ufficiale delle due squadre.Torino (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tamèze, Buongiorno, Rodríguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.Empoli (4-2-3-1): Berisha; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Maleh, Fazzini, Cambiaghi; Shpendi.