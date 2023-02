Tra pochi minuti scenderanno in campo Spezia e Napoli nell'anticipo delle 12,30, con i partenopei che vogliono incrementare il vantaggio sulle inseguitrici in vista del derby di Milano in programma questa sera. Ecco di seguito quelle che sono le formazioni ufficiali delle due squadre.Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov.Allenatore: Gotti.Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.Allenatore: Spalletti.