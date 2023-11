Tra pochi minuti Atalanta e Inter scenderanno in campo nella sfida del Gewiss Stadium, dove entrambe le squadre vanno a caccia di 3 punti pesanti in virtù di quelli che sono i rispettivi obiettivi. Pochi istanti fa sono state annunciate le formazioni ufficiali schierate da Gasperini e Inzaghi.ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 11 Lookman, 90 Scamacca. All: Gian Piero Gasperini.INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. All: Simone Inzaghi.