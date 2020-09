Manca sempre meno all’inizio della stagione 2020/21 della Serie A. In attesa del calendario, la Lega ha ufficializzato le date: si parte domenica 20 settembre per finire domenica 23 maggio 2021. Ci saranno ben sei turni infrasettimanali e tre soste per le Nazionali. Al contempo, sono state ufficializzate anche le date della Coppa Italia:



Serie A:



1^ giornata: 19-20 settembre 2020

1^ turno infrasettimanale: 16 dicembre 2020

2^ turno infrasettimanale: 23 dicembre 2020

3^ turno infrasettimanale: 6 gennaio 2021

4^ turno infrasettimanale: 3 febbraio 2021

5^ turno infrasettimanale: 21 aprile 2021

6^ turno infrasettimanale: 12 maggio 2021

1^ sosta per le Nazionali: 11 ottobre 2020

2^ sosta per le Nazionali: 15 novembre 2020

3^ sosta per le Nazionali: 28 marzo 2021

38^ giornata: 23 maggio 2021



Coppa Italia:



1° turno eliminatorio: 23 settembre 2020

2° turno eliminatorio: 30 settembre 2020

3° turno eliminatorio: 28 ottobre 2020

4° turno: 25 novembre 2020

Ottavi di finale: 13 e 20 gennaio 2021

Quarti di finale: 27 gennaio 2021

Semifinali andata: 10 febbraio 2021

Semifinali ritorno: 3 marzo 2021Finale: 19 maggio 2021