Milinkovic Savic è l'ultimo centrocampista che saluta la Serie A per andare all'estero. Ma chi sono stati i giocatori in quel reparto che sono stati ceduti a squadre straniere per le cifre maggiori? Come scrive calciomercato.com, nella top 10 ci sono tre centrocampisti passati o che sono tutt'ora nella Juve. Ovvero Pjanic, venduto per 60 milioni al Barcellona, Vidal, ceduto al Bayern Monaco per 40 milioni e ovviamente Paul Pogba, che è in cima a questa classifica con la cessione da record di oltre 100 milioni al Manchester United.