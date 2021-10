Non solo la Juventus. Mentre i bianconeri all'Allianz Stadium perdevano 2-1 contro il Sassuolo, si disputavano altre due partite di questo turno infrasettimanale di Serie A: Udinese e Verona impattano sull'1-1 in Friuli e a Marassi la Sampdoria ha perso contro l'Atalanta 3-1.

Altri tre match nella serata, da seguire con molto interesse poiché importanti per la classifica della Juve: qui di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle partite che si stanno giocando in questo momento, ossia Cagliari-Roma, Empoli-Inter e Lazio-Fiorentina