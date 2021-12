Partita dalle mille emozioni quella di questa sera allo Stadio Olimpico, dove la sfida traè finita con ben otto reti a referto,: andate al riposo sull'1-3 - con la doppietta di Beto, la momentanea risposta di Immobile e il tris bianconero firmato da Molina - le due squadre si sono date battaglia anche per tutto il secondo tempo, fino al 100° minuto. A segno con Pedro, Milinkovic-Savic e Acerbi, i biancocelesti di Sarri si sono fatti riprendere da Arslan all'ultimissimo istante di gara, con le esultanze degli ospiti ulteriormente "infiammate" da un cartellino rosso sventolato in direzione di Walace. Il match si era già "acceso" in precedenza con altre due espulsioni, una per parte, ai danni di Patric e Molina. Con questo pareggio la Lazio resta dunque ferma alin classifica con 22 punti, mentre l'Udinese si conferma 14^ a quota 16.Particolarmente intenso anche il primo match della serata, che ha visto in campoed: 2-2 il risultato finale, firmato dai gol nel primo tempo di Pobega e dell'ex Juve Pjaca; gol che però non sono bastati ai granata per congelare il match, riaperto al 34' da Romagnoli e chiuso sul pareggio al 72' da La Mantia. Da segnalare un cartellino rosso anche in questa sfida, estratto al 32' per un fallo di Singo.