La Lazio torna in campo per rispondere alla Juve, vittoriosa 4-1 nel derby con il Torino, contro il Milan per rimanere aggrappato all’Europa che conta. Fischio di inizio alle 21.45, all'Olimpico, con i biancocelesti che attendono i rossoneri dell'ex Pioli senza Immobile e Caicedo, squalificati. Non è però più possibile perdere terreno nei confronti dei bianconeri. Inzaghi arriva da due vittorie di fila, contro Fiorentina e Torino, e schiera in attacco la coppia atipica formata da Luis Alberto, recordman di assist in questa stagione, e Felipe Caicedo.