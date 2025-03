Serie A, l'Atalanta cade contro l'Inter: nerazzurri a +3 sul Napoli, la situazione

Come è andata la partita tra Inter e Atalanta

Nella serata che ha visto la crollare anche contro la Fiorentina , l'muove un passo importante verso il secondo scudetto consecutivo.2-0 il risultato finale del big match al Gewiss Stadium tra la squadra di Simone Inzaghi e l', che giusto una settimana fa aveva demolito i bianconeri all'Allianz Stadium, deciso dai goal di Carlos Augusto (al 54') e Lautaro Martinez (all'87').Da segnalare anche due espulsioni, una per parte: la prima all'81' ai danni di Ederson, sanzionato con due gialli praticamente nello stesso momento per ripetute proteste (che hanno scatenato pure Gianpiero Gasperini, a sua volta mandato negli spogliatoi), e la seconda al 95' per Alessandro Bastoni, sempre per doppia ammonizione, che salterà il prossimo turno di campionato e poi giocherà quello successivo mantenendo la diffida che pendeva su di lui oggi, come spiegato da Luca Marelli in diretta su DAZN.

Come cambia la classifica di Serie A

Il prossimo turno

Con questo successo, come dicevamo, l'Inter vola al primo posto in classifica a quota 64 approfittando del passo falso odierno del(fermato sullo 0-0 dal Venezia), di cui ora ha tre punti in più. L'Atalanta, invece, rimane ferma in terza posizione a -3 dai partenopei e a +5 dal Bologna, che oggi battendo la Lazio per 5-0 si è piazzato al quarto posto, l'ultimo disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League, scavalcando la Juventus che poi questa sera ha rimediato un'altra dolorosa sconfitta.Al prossimo turno, dopo la sosta, i nerazzurri di Milano affronteranno l'Udinese in casa (domenica 30 marzo alle 18.00), mentre il Napoli sarà impegnato alle 20.45 nel big match contro il Milan allo stadio Maradona. L'Atalanta, invece, incontrerà la Fiorentina allo stadio Franchi, il Bologna andrà a trovare il Venezia e la Lazio chiuderà il turno di lunedì sera all'Olimpico contro il Torino. In Serie A, insomma, sembra comunque tutto ancora aperto. Ma per i bianconeri, che sabato 29 ospiteranno il, la strada verso la Champions si sta facendo un po' più difficile.