Serie A, l'Atalanta batte anche il Genoa: Retegui nella storia, il motivo

L’conferma ancora una volta il suo ottimo stato di forma, centrando una vittoria nell’anticipo della, che si concluderà poi domani con ben nove partite in contemporanea. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini si è imposta per 3-2 in rimonta sul campo del, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni. Con questo successo, i nerazzurri rafforzano ulteriormente il terzo posto in classifica, dopo essersi già assicurati un posto nella prossima edizione della Champions League.

Come è andata Genoa-Atalanta

Retegui nella storia

Il match si è aperto con un inizio brillante da parte del Genoa, che è riuscito a trovare il goal del vantaggio grazie ad. L’attaccante rossoblù ha sfruttato al meglio una delle prime occasioni della partita, illudendo per qualche minuto i tifosi di casa con la prospettiva di un risultato positivo contro una delle squadre più in forma del campionato. Ma la reazione dell’Atalanta non si è fatta attendere. I bergamaschi hanno ribaltato il punteggio nel giro di pochi minuti, grazie alle reti di, che hanno sfruttato due buone manovre offensive per trafiggere la retroguardia genoana e portarsi avanti.Nonostante il colpo subìto, il Genoa ha avuto il merito di non arrendersi, trovando il goal del pareggio ancora con Pinamonti, protagonista indiscusso della serata per i padroni di casa. Quando la gara sembrava avviarsi verso un pareggio, è arrivato il colpo decisivo nel finale. All’89’ ci ha pensato, attaccante finito anche nel mirino dellain vista del prossimo mercato estivo, a firmare il goal del definitivo 3-2, regalando all’Atalanta tre punti fondamentali per concludere al meglio una stagione positiva. L'italo-argentino, tra l'altro, è entrato nella storia diventando il miglior marcatore nerazzurro di sempre in una singola stagione di Serie A, superando di una rete (25 a 24) un'icona del calcio nostrano come Filippo Inzaghi.