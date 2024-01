L'ad dellaLuigiha parlato dellapronta a prendere il via in Arabia Saudita in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: "Come Serie A siamo soddisfatti di poter giocare la quarta edizione della Supercoppa italiana qua in. Siamo arrivati qui per primi e la formula è nuova, guardiamo con grande interesse a questo tipo di formula e presenta sullo scenario internazionale le quattro squadre che si sono più distinte nel corso dell'ultima stagione. Le quattro squadre che giocheranno domani faranno sì che il pubblico saudita saprà apprezzare il livello che si vedrà in campo".