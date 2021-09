Questo turno infrasettimanale di campionato, 5^ giornata di Serie A, si è chiuso stasera con la vittoria della Roma all'Olimpico contro un'Udinese ben messa in campo e che fino all'ultimo ha provato a rimanere in partita. Ma alla fine resiste l'1-0 maturato nel primo tempo grazie al gol da pochi passi di Tammy Abraham su una gran serpentina di Riccardo Calafiori, che sulla sinistra si è bevuto un avversario e ha servito una palla bassa solo da appoggiare in rete. Abraham che poi ha offerto un bel campionario di giocate.

La Roma di Mourinho si approccia al derby con la Lazio forte di 12 punti in classifica, ma priva di capitan Pellegrini, espulso stasera (un po' severamente, va detto) nel finale di gara.