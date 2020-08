Il campionato di Serie A si è chiuso lo scorso weekend, con la Juve incoronata campione d’Italia per la nona volta consecutiva. Oggi la Lega ha comunicato i premi per la stagione appena conclusa: Dybala MVP, Szczesny miglior portiere, de Vrij miglior difensore, Gomez e Immobile i migliori a centrocampo e attacco, Kulusevski il giovane più bravo di tutti.





Ma quale è il migliore undici Under 23 della Serie A? Calciomercato.com, in base ai dati forniti da Opta, ha stilato la formazione dei giocatori nati dopo il 1 gennaio 1997, che hanno sommato almeno 10 presenze stagionali. Ci sono tre giocatori del Milan e due (e mezzo) della Juve.



In campo con il 4-2-3-1, scopri nella gallery il miglior 11 Under 23 della Serie A!