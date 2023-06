Un'altra grande prestazione per Szczesny con la Polonia. Il portiere della Juve però, nonostante sia reduce da una grande stagione, non è tra i primi portieri della Serie A come valore di mercato. Complice ovviamente l'età (33 anni) che abbassa il prezzo del cartellino secondo i valori di Transfermarkt. In cima alla lista c'è il portiere del Milan, Maignan. Di seguito la classifica dei portieri di Serie A che valgono di più.6 milioniDi Gregogio - 8 milioni- 8 milioni- 10 milioni12 milioni- 13 milioni16 milioniMeret - 18 milioni- 35 milioni- 45 milioni