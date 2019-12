Gonzalo Higuain sta vivendo una stagione non così prolifica dal punto di vista dei gol segnati, in tutto 6 in 22 presenze tra tutte le competizioni. Di questi sono soltanto 4 in 15 presenze in Serie A. Un risultato che non l'ha aiutato a raggiungere un primato al termine del decennio 2010-2019, quello dei gol nella massima serie italiana. Il Pipita si è fermato a quota 121, secondo a pari merito con Mauro Icardi, oggi al Paris Saint-Germain dopo l'avventura italiana tra Sampdoria e Inter.



LA CLASSIFICA - C'è da dire che Higuain è riuscito a toccare la quota pur con una manciata di partite in meno rispetto a Icardi. Il Pipita, infatti, ha segnato 121 gol in 207 partite, di cui 71 in 104 con il Napoli, 44 in 88 con la Juventus e 6 in 15 con il Milan. Il connazionale argentino, invece, è arrivato a 121 in 219 partite, di cui 10 in 31 con la Sampdoria e ben 111 in 188 con l'Inter. Entrambi, però, sono alle spalle di Antonio Di Natale, che ha segnato 125 reti nel decennio, tutte con la maglia dell'Udinese. La top 10 pubblicata da Opta, che comprende anche Paulo Dybala, nella nostra gallery dedicata.