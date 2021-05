La Juventus è impegnata in una corsa alla prossima Champions League che vede ora due concorrenti in meno: se l'Atalanta ha staccato aritmeticamente il pass con la vittoria per 4-3 sul campo del Genoa (nell'altro match delle 15 di oggi, altra pioggia di gol con lo Spezia che conquista la salvezza in Serie A battendo 4-1 il Torino), la Lazio ha appena perso definitivamente ogni speranza di qualificarsi alla Champions. I biancocelesti hanno infatti perso 2-0 il derby, con la Roma che in una partita bloccata ha avuto la meglio "all'inglese": Mkhitaryan nel primo tempo, Pedro nella ripresa.



La corsa della Juve si fa ora su Milan e Napoli, con tre squadre per due posti.