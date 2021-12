Tutto facile, o quasi, per la Roma all'Olimpico. La squadra di Mourinho vince 2 a 0 contro lo Spezia e conquista tre punti che le permettono di agganciare la Juventus a quota 28. Davanti all'accoppiata c'è la Fiorentina a quota 30; ancora più su le 4 sorelle, impegnate a contendersi la vittoria finale, per quanto fatto vedere fino ad oggi.A regalare la vittoria alla Roma, i gol di due centrali difensivi: prima è Smalling a deviare di testa in rete e, nel secondo tempo, Roger Ibanez.