Serie A, la Roma non si ferma più: con il Lecce la 7^ vittoria consecutiva, ora la Juventus

Getty Images

Come è andata la partita tra Roma e Lecce

Dopo quella della Juventus contro il Genoa , un'altra vittoria di misura a conclusione di questo sabato di Serie A: 1-0 il risultato finale del match di questa sera tra Lecce e, prossima avversaria degli stessi bianconeri nella partita in programma domenica 6 aprile alle 20.45 allo stadio Olimpico.In Puglia i giallorossi di Claudio Ranieri hanno avuto la meglio grazie a un goal all'80' di, che pochi minuti dopo è stato costretto a chiedere il cambio per un problema fisico (forse da imputare solo alla stanchezza per il grande sforzo profuso sul campo, anche se le sue condizioni saranno valutate meglio nelle prossime ore). Il vantaggio sembrava già essere maturato al 68' dopo un guizzo in area di Gianluca Mancini su un colpo di testa dello stesso attaccante ucraino, ma poi è stato mantenuto lo 0-0 grazie a un lunghissimo check del Var che ha individuato una posizione di fuorigioco.

Come cambia la classifica

Gli indisponibili per la sfida contro la Juventus

Con il successo di oggi la Roma agguanta momentaneamente il quinto posto in classifica alle spalle proprio della Juventus , a quota 52 punti (+1 sulla Lazio che chiuderà il turno di campionato affrontando lunedì sera il Torino). La Lupa arriverà dunque "carica" all'appuntamento della prossima settimana contro i bianconeri di Igor Tudor, che rappresenterà a tutti gli effetti uno scontro diretto considerando che ora le due squadre sono separate da appena tre punti. E continua, insomma, il momento positivo dei giallorossi, letteralmente rigenerati dalla cura di Ranieri e reduci da(la terza di fila per 1 a 0).Ranieri che domenica non potrà sicuramente contare su, atteso da un turno di squalifica in quanto ammonito questa sera da diffidato. Out al 100% anche il grande ex, operato al tendine del semitendinoso e costretto ai box fino al termine della stagione.