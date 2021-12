Vittoria larga e pesante per laa Bergamo contro l'. I giallorossi si impongono per 4-1 e staccano momentaneamente in classifica la Juventus a 31 punti, portandosi in quinta posizione. Per la Dea l'avvio è uno choc: dopo un minuto segna già Abraham, mentre il raddoppio arriva al 27' con Zaniolo. Poco prima di andare a riposo, la squadra di Gasperini riesce ad accorciare con un tiro di Muriel deviato da Cristante: un gol che dà impulso al secondo tempo della Dea, che preme per il pareggio. Gol del pari che arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma viene annullato per fuorigioco attivo di Toloi su un tocco di Zapata che aveva causato un'autorete ancora di Cristante. È il momento sliding Doors della partita, perché poco dopo, al 72' arriva il 3-1 di Smalling. Partita in ghiaccio per Mourinho e sigillo finale ancora di Abraham, al minuto 82.